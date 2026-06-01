Industriegebäude in Székesfehérvár eingestürzt

Das Opfer des Gebäudeeinsturzes in Székesfehérvár lebt, die Rettungskräfte, die zu seiner Bergung eingetroffen sind, stehen mit ihm in Kontakt – schrieb Bürgermeister András Cser-Palkovics am Montag auf Facebook. In Székesfehérvár ist am Montag ein vierstöckiges Industriegebäude, das gerade abgerissen wurde, eingestürzt; eine Person wurde unter den Trümmern eingeklemmt – wie die Nachrichtenagentur MTI erfuhr.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



András Cser-Palkovics schrieb auf Facebook über den Unfall: Er sei darüber informiert worden, dass es südlich des Bahnhofs während des Abrisses eines Industriegebäudes zu einem Einsturz gekommen sei und eine Person unter den Trümmern eingeklemmt worden sei. Die Mitarbeiter des Katastrophenschutzes haben die betroffene Person gefunden, konnten Kontakt zu ihr herstellen, und die Bergung ist im Gange. Er sei zuversichtlich, dass die Fachleute schnell Erfolg haben werden. Die Umstände des Unfalls seien bislang unklar, fügte er hinzu. Der stellvertretende Sprecher der Katastrophenschutzbehörde des Komitats Fejér teilte der Nachrichtenagentur MTI mit, dass die Einheiten der Berufsfeuerwehr von Székesfehérvár mit den Rettungsarbeiten begonnen hätten und dass zur Unterstützung der Rettungsmaßnahmen auch Mitarbeiter des Such- und Rettungsdienstes des Komitats Pest sowie der professionellen Katastrophenschutz-Rettungsorganisation HUNOR am Unfallort eingetroffen seien.