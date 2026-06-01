Der IStGH begrüßt Ungarns Entscheidung, Mitglied zu bleiben

Der Internationale Strafgerichtshof hat Ungarns Entscheidung begrüßt, seinen – von der Vorgängerregierung initiierten – Austritt aus dem internationalen Gremium zurückzunehmen – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

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„Der Gerichtshof begrüßt diese wichtige Entscheidung, die Ungarns erneutes Bekenntnis zum Römischen Statut sowie zum Ziel signalisiert, die Straflosigkeit für die schwersten Verbrechen, die die internationale Gemeinschaft als Ganzes betreffen, zu beenden“, hieß es in der Erklärung. Die vorherige ungarische Regierung hatte im vergangenen April beschlossen, aus dem IStGH auszutreten. Das Parlament nahm am 27. Mai den Vorschlag der Tisza-Regierung an, den Austritt des Landes zurückzunehmen.