Ungarisches Rotes Kreuz: Auch in diesem Jahr gibt es den Erste-Hilfe-Dienst am Balaton

Auch in diesem Jahr wird es den Erste-Hilfe-Dienst am Balaton geben, der seit 2007 von Freiwilligen des Ungarischen Roten Kreuzes kostenlos betrieben wird – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Das Ungarische Rote Kreuz teilte der Nachrichtenagentur MTI am Dienstag mit, dass der Betrieb des Dienstes Jahr für Jahr durch Spenden ermöglicht wird und nun jeder die Arbeit der Rotkreuz-Ersthelfer am Balaton unterstützen kann. Ab sofort kann man den Betrieb des Balaton-Erste-Hilfe-Dienstes mit 500 Forint unterstützen, indem man die Spendenhotline 1359 anruft oder das Wort „ADOMÁNY“ per SMS sendet; außerdem besteht die Möglichkeit, online zu spenden: Spenden können auch über die offizielle Website des Ungarischen Roten Kreuzes unter www.voroskereszt.hu getätigt werden.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Es wurde auch mitgeteilt, dass die Mitglieder des Dienstes nicht nur bei kleineren Unfällen im Wasser, wie beispielsweise der Versorgung von Schnittwunden durch Muscheln, helfen, sondern auch bei schwereren Verletzungen schnelle und fachkundige Hilfe leisten, den Zustand des Verletzten stabilisieren, bei Bedarf mit der Wiederbelebung beginnen und den Rettungsdienst benachrichtigen. Die ehrenamtliche Arbeit ist auch für die teilnehmenden Jugendlichen eine besondere Erfahrung: Während des Sommerdienstes können sie wertvolle praktische Erfahrungen sammeln und gleichzeitig Teil einer unterstützenden Gemeinschaft werden. Der Balaton-Erste-Hilfe-Dienst nimmt am 1. Juli seinen diesjährigen Betrieb auf und steht den Urlaubern bis zum 20. August am Südufer des Sees zur Verfügung, planmäßig an 10 Stränden in 7 Ortschaften – heißt es in der Mitteilung.