Zoltán Tanács: Das „Tisztaszoftver“-Programm wurde verlängert

Es ist gelungen, das „Tisztaszoftver“-Programm im Hochschulbereich, das aufgrund der Orbán-Regierung Ende Mai auslaufen sollte, bis zum 30. Juli zu verlängern – teilte der Minister für Wissenschaft und Technologie am Dienstag auf seiner Facebook-Seite mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

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„Wir arbeiten an einer dauerhaften Lösung“, schrieb Zoltán Tanács. Der Minister für Wissenschaft und Technologie hatte Ende Mai erklärt, dass die Regierung Maßnahmen ergreifen müsse, um den Zugang zu den im Hochschulbereich notwendigen digitalen Geräten weiterhin sicherzustellen. Dies ist notwendig, da im Februar dieses Jahres die Vertragsvereinbarung auslief, die seit vielen Jahren Studierenden und Mitarbeitern im ungarischen Hochschulwesen einen vergünstigten Zugang zu modernen Anwendungen für Gruppenarbeit und Zusammenarbeit gewährleistet hatte. Er fügte hinzu: Die gestürzte Regierung habe nicht für die Verlängerung des Vertrags gesorgt.