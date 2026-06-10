Greenergy weiht Batteriespeicheranlage im Wert von 1,8 Mrd. HUF ein

Die Greenergy-Solar Duna Kft. hat am Mittwoch am Stadtrand von Paks (Südwestungarn) eine Batteriespeicheranlage mit einer Leistung von 5 MW und einer Speicherkapazität von 11,2 MWh eingeweiht – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

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Greenergy-Solar Duna erhielt für das 1,8 Mrd. HUF teure Projekt Fördermittel der Europäischen Union in Höhe von 672 Mio. HUF, sagte Geschäftsführer Levente Tasnádi-Tulogdi. Die Batterien für die Anlage wurden vom chinesischen Unternehmen BYD hergestellt, fügte er hinzu. Die Muttergesellschaft von Greenergy-Solar Duna, Greenergy Holding, verfügt über eine Solarstromkapazität von über 36 MW.