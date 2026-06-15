ContiTech stellt Mitarbeiter für das Business Service Center in Ungarn ein

ContiTech Rubber International Kft. hat damit begonnen, weitere Mitarbeiter für sein Business Service Center in Szeged (Südostungarn) einzustellen, wie die ungarische Niederlassung des deutschen Unternehmens ContiTech am Montag mitteilte – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

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ContiTech Rubber International Kft. plant, bis Ende 2027 weitere 130 Angestellte im BSC einzustellen, und zwar für Positionen in den Bereichen Vertrieb, Geschäftsentwicklung, Lieferkette, Engineering, technischer Support, Recht und Compliance. Derzeit sind rund 160 Mitarbeiter im BSC beschäftigt. ContiTech Rubber Industrial erzielte im Jahr 2025 einen Umsatz von 50,3 Mrd. HUF, wie aus öffentlichen Aufzeichnungen hervorgeht.