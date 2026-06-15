Gábor Pósfai: Ungarn lehnt den Migrationspakt in seiner derzeitigen Form ab

Ungarn lehnt den Migrationspakt der Europäischen Union in seiner derzeitigen Form weiterhin ab, deshalb hat es keinen nationalen Umsetzungsplan erstellt und plant auch in Zukunft nicht, einen solchen Plan vorzulegen – erklärte der Innenminister am Montag in der Sitzung des Ausschusses für europäische Angelegenheiten des Parlaments, wo der Politiker über die Ereignisse auf der Tagung des Rates „Justiz und Inneres“ der Europäischen Union in Luxemburg berichtete – so die Nachrichtenagentur MTI.

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Gábor Pósfai erklärte: Von den im Pakt enthaltenen Säulen der Solidarität – der Verteilung nach Quoten, der finanziellen Entschädigung und der technischen Hilfe – hält Ungarn die technische Hilfe für akzeptabel; hierfür ist jedoch auch die Zustimmung des Landes erforderlich, das mit massiver Migration konfrontiert ist und möglicherweise Hilfe benötigt. Zu diesem Thema fanden auf der Ratssitzung vorläufige, sondierende Gespräche und bilaterale Absprachen statt, doch es kam zu keiner Einigung in dieser Frage – fügte der Minister hinzu. Er berichtete, dass es bei der Beratung – bei der auch die Lage im Schengen-Raum erörtert wurde – bilaterale Absprachen mit dem österreichischen Innenminister gegeben habe, da Ungarn die Beibehaltung der Binnengrenzkontrollen ablehne. Gemeinsam wurde vorgeschlagen, dass die Grenzkontrollen mittelfristig durch ein System ersetzt werden könnten, bei dem die österreichischen und ungarischen Innenbehörden in Zusammenarbeit nicht direkt an der Grenze kontrollieren, sondern Kontrollen in der Grenzregion durchführen.

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Bei dem Treffen wurde auch über den vorübergehenden Schutz für ukrainische Staatsangehörige sowie über die Verlängerung dieses Schutzes gesprochen. Die Ukraine hatte nämlich vorgeschlagen, dass diejenigen Mitgliedstaaten, in denen viele Hunderttausend, möglicherweise sogar mehr als eine halbe Million ukrainischer Flüchtlinge leben, den Schutz für Männer im wehrpflichtigen Alter nicht verlängern sollten. Ungarn habe sich hingegen gegen eine Einschränkung des Kreises der Schutzberechtigten ausgesprochen, erklärte er. Er berichtete: Bei der Sitzung habe Magnus Brunner, der EU-Kommissar für Inneres und Migration, berichtet, dass der Schengen-Raum dank gemeinsamer Anstrengungen funktionsfähig sei. Dies zeige sich daran, dass die Zahl der illegalen Grenzübertritte in den letzten zwei Jahren kontinuierlich zurückgegangen sei, im Jahr 2024 um 37 Prozent und im Jahr 2025 um 21 Prozent. Gleichzeitig bezeichnete er die Stärkung des Schutzes der Außengrenzen, die Reform der Visumpolitik und die Erleichterung der Verwaltung zwischen den Mitgliedstaaten als wichtig.

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Auf der Sitzung wurde auch die hybride Bedrohung durch Russland erörtert, und mehrere Länder forderten die Kommission auf, den Visakodex zu überarbeiten, da die Zahl der russischen Touristenvisa stetig zunimmt; im Jahr 2024 wurden 565.000 und im Jahr 2025 619.000 Schengen-Visa für einen kurzfristigen Aufenthalt an russische Staatsbürger ausgestellt. Dies wurde von Vertretern mehrerer Mitgliedstaaten als Warnsignal gewertet, da ihrer Ansicht nach der Aufenthalt ehemaliger russischer „Kämpfer“ innerhalb des Schengen-Raums ein Sicherheitsrisiko darstelle, fügte er hinzu. Auf der Sitzung wurde auch über das Europäische Reisegenehmigungs- und Informationssystem (ETIAS) beraten: Der Start von ETIAS war für das vierte Quartal 2026 geplant, doch in der Testphase traten Schwierigkeiten auf. Daher forderten mehrere Länder, dass auch nach September die Möglichkeit bestehen solle, auf die Erfassung biometrischer Daten zu verzichten, da dies die Grenzkontrollen erheblich verlangsame.

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Ein weiteres Thema war, dass derzeit die meisten illegalen Migranten aus Somalia in das Gebiet der Union kommen, was ein immer größeres Problem darstellt, da Somalia nur bereit ist, 3 Prozent der Rückführenden wieder aufzunehmen. Daher wurde im Falle Somalias eine strengere Anwendung der Visabeschränkungen befürwortet sowie die Forderung, dass die EU die Höhe der finanziellen Unterstützung an die Rücknahme illegaler Migranten knüpft. Ungarns Standpunkt war, dass die Herausforderungen der Migration außerhalb der Union bewältigt werden müssen, und zwar in der Nähe der Herkunftsländer oder in den Herkunfts- bzw. Transitländern, sagte der Minister.