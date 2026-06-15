Außenministerin traf sich zu Beratungen mit Vertretern der Visegrád-Staaten

Außenministerin Anita Orbán traf sich am Montag in Luxemburg anlässlich der Sitzung des EU-Rates „Auswärtige Angelegenheiten“ zu Beratungen mit den Außenministern der Visegrád-Staaten (V4) – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

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Die Ministerin berichtete auf ihrer Facebook-Seite über das Treffen und schrieb, im Mittelpunkt der Gespräche stünden die Vorbereitungen für das am 23. Juni in Ungarn stattfindende V4-Treffen sowie die gemeinsamen Aufgaben, die vor den Visegrád-Ländern liegen. „Es war eine Freude zu sehen, dass auch unsere tschechischen, polnischen und slowakischen Partner die Neubelebung der V4-Zusammenarbeit offen und konstruktiv aufgenommen haben“, fügte Anita Orbán hinzu.