Hitzewelle: Alarmstufe Rot ist in Kraft getreten

Aufgrund der Hitzewelle ist seit Samstagmorgen die Alarmstufe Rot in Kraft getreten, die voraussichtlich bis Dienstag um Mitternacht andauern wird – teilte der Minister für Soziales und Familie am Samstag mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

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In einem auf seiner Facebook-Seite veröffentlichten Video bat Vilmos Kátai-Németh alle, während der Hitzewarnung besonders auf allein lebende ältere Menschen, Kleinkinder, Menschen mit Behinderung, chronisch Kranke und Obdachlose zu achten, da diese einer erhöhten Gefahr ausgesetzt seien. Das Sozial- und das Kinderschutzsystem seien auf die große Hitze vorbereitet, fügte er hinzu.

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Der Minister bat außerdem darum, dass jeder, der eine hilfsbedürftige Person sieht, nicht einfach vorbeigeht, sondern die Notrufnummer 112 wählt. Die Alarmstufe Rot hat zwei wichtige Ziele: Zum einen soll sie die Öffentlichkeit auf die Ausnahmesituation aufmerksam machen, zum anderen müssen gemäß den besonderen Verfahrensvorschriften im Sozialbereich alle Einrichtungen auf Anweisung der Leitstelle Obdachlose aufnehmen, unabhängig davon, wem sie normalerweise ihre Dienste anbieten. Auf der Grundlage der Vorhersage des Wetterdienstes hat der oberste Gesundheitsbeauftragte des Landes ab Samstag eine Hitzewarnung der Stufe 2 ausgegeben. Die Hitzewarnung gilt bis Dienstag um Mitternacht.