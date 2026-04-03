Wahl 2026: Fidesz behält auch im nächsten Parlament die Mehrheit

Mit großer Wahrscheinlichkeit wird Fidesz-KDNP auch im nächsten Parlament die absolute Mehrheit der Sitze erringen, voraussichtlich 109 von 199, und somit wird Viktor Orbán auch nach den Wahlen 2026 Ministerpräsident von Ungarn bleiben – teilte das Nézőpont-Institut die Ergebnisse seiner Mandatsprognose am Freitag der Nachrichtenagentur MTI mit.

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Der Mitteilung zufolge könnte die Tisza-Partei zusammen mit Ákos Hadházy 81 Abgeordnete stellen, während „Mi Hazánk“ 8 Abgeordnete haben könnte. Das 199. Mandat könnte an die Roma-Minderheitenliste gehen. Wie berichtet, versucht die Prognose des Mandatsschätzungsprojekts des Nézőpont-Instituts, neben dem wahrscheinlichsten Sieger in den 106 Wahlkreisen auch die Verteilung der 93 Listenmandate abzuschätzen. Von den 106 Wahlkreisen ist laut einer bereits zuvor veröffentlichten Schätzung des Nézőpont-Instituts in 66 ein Sieg der Fidesz, in 39 ein Sieg der Tisza und in einem Wahlkreis der Sieg eines Tisza-nahen, aber unabhängigen Kandidaten wahrscheinlich. Bei der Schätzung der Listen-Ergebnisse gingen die Experten des Nézőpont-Instituts von einer landesweiten Wahlbeteiligung von 75 Prozent aus – was einem historischen Höchststand entspricht – sowie von 5,72 Millionen gültigen Stimmen. In den Meinungsumfragen geben zwar mehr Befragte an, zur Wahl gehen zu wollen, doch lässt sich aufgrund des politischen Interesses oder der bisherigen Wahlbeteiligung fundiert annehmen, dass die Wahlbeteiligung nicht 80 Prozent erreichen wird. Die Forscher gehen davon aus, dass die Roma-Minderheit mit ziemlicher Sicherheit im neuen Parlament vertreten sein wird, während dies für die deutsche Minderheit im Wesentlichen ausgeschlossen ist. Eine nationale Liste muss die bevorzugte nationale Quote erreichen, um einen Abgeordneten in das Parlament entsenden zu können, deren „Wert“ voraussichtlich zwischen 24.000 und 25.000 Stimmen liegen wird.

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Falls nur eine nationale Liste ein bevorzugtes Mandat erhält, können auf der Grundlage der direkt oder indirekt auf die Parteilisten abgegebenen Stimmen 92 Mandate unter den Parteien verteilt werden, die die 5-Prozent-Hürde bei den Direktstimmen überschreiten. Zur Ermittlung der Anzahl der direkt auf die Parteiliste abgegebenen inländischen Stimmen wurden die Ergebnisse der „wahrscheinlichsten inländischen Listen“ aus der letzten landesweiten Meinungsumfrage des Nézőpont-Instituts vom 23. und 24. März herangezogen: So könnte die Fidesz-Liste 46 % (2,63 Millionen), die Tisza-Liste 40 Prozent (2,29 Millionen) und die Mi Hazánk-Liste 8 Prozent (457.000 Stimmen) erhalten.

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Bei der Mandatsschätzung gingen die Experten von Nézőpont davon aus, dass 59 Prozent der 497.000 registrierten Wähler im Ausland eine gültige Stimme abgeben werden – ähnlich wie 2022. Somit müssen etwa 293.000 Stimmen aus dem Ausland auf die drei Parteien verteilt werden. Unter Berücksichtigung früherer Wahlergebnisse und der Wahlkampfaktivitäten der Tisza-Partei jenseits der Grenze könnte die Fidesz-Liste unter den Auslandswählern 86 Prozent, die Tisza-Liste 12 Prozent und die Liste von Mi Hazánk 2 Prozent erreichen. Dies entspricht in etwa 252.000, 35.000 bzw. 6.000 Stimmen. Die Zahl der Reststimmen wurde auf der Grundlage von Berechnungen geschätzt, die die Wahlkreissieger ermitteln. Nach den 66 gewonnenen (und 40 verlorenen) Wahlkreisen kommt die Fidesz-Liste noch auf 1.349.013, die Tisza-Liste nach 39 gewonnenen (und 67 verlorenen) Wahlkreisen auf 1.694.844 und die Liste von Mi Hazánk auf 418.200 Reststimmen.

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Auf der Grundlage der Schätzungen lässt sich auch die Verteilung der 92 Mandate, die mit den Stimmen für die Parteilisten zu gewinnen sind, vorhersagen. Für die Fidesz-Liste wurden insgesamt 4.230.189, für die Tisza-Liste 4.016.368 und für die Liste von „Mi Hazánk“ 881.333 direkte und indirekte Stimmen berücksichtigt. Somit könnte die Fidesz-KDNP-Liste 43, die Tisza-Liste 41 und die Mi Hazánk-Liste 8 der insgesamt 92 Mandate erhalten, heißt es in der Mitteilung.