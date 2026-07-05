In Bóly wurde ein Dienstleistungsgebäude errichtet und der Schlosspark renoviert

Mit einer Förderung in Höhe von 250 Millionen Forint aus dem Operativen Programm für Raum- und Siedlungsentwicklung wurde in Bóly ein Dienstleistungsgebäude errichtet und der Park des Montenuovo Schlosses renoviert – wie die Kommunalverwaltung der Stadt im Komitat Baranya gegenüber der Nachrichtenagentur MTI mitteilte.

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In ihrer Mitteilung über das Investitionsvorhaben berichteten sie, dass in dem 11 Hektar großen, unter Naturschutz stehenden Park die Laufstrecke saniert wurde und die Baumbestände wiederhergestellt sowie die alten Bäume beschnitten und gepflegt wurden. Das Servicehaus wurde aus einer ehemaligen Schlosserwerkstatt umgebaut; in dem Gebäude, das künftig mit Thermalwasser beheizt wird, wurden vier Serviceeinheiten eingerichtet.