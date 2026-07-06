K&H-Wachstumsindex für Großunternehmen steigt im 2. Quartal

Der K&H-Wachstumsindex für Großunternehmen verbesserte sich im zweiten Quartal auf 9 Punkte, nachdem er im ersten Quartal noch bei -3 Punkten gelegen hatte, erklärte Tibor Bodor von der Unternehmenssparte von K&H am Montag bei der Vorstellung des Berichts des Kreditinstituts – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

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Der makroökonomische Teilindex stieg innerhalb eines Quartals um 31 Punkte auf ein Rekordhoch von 17 Punkten. Der Unternehmensteilindex stieg um 5 Punkte auf 6 Punkte. Das letzte Mal, dass der Teilindex dieses Niveau erreichte, war im dritten Quartal 2023.