Vitézy: Wir holen die EU-Mittel nach Hause

„Wir haben die EU-Mittel nach Hause geholt, die Lügen in diesem Zusammenhang aufgedeckt und die Maßnahmen zur Korruptionsbekämpfung sowie die sonstigen erforderlichen Rechtsvorschriften dem Parlament vorgelegt“, sagte Dávid Vitézy, Minister für Bauwesen und Investitionen, am Montag vor der Sitzung des Parlaments, noch bevor die Tagesordnung behandelt wurde – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

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Der Minister betonte: Die Verhandlungen mit der Europäischen Kommission seien abgeschlossen, der Text des Sanierungsplans sei endgültig. Die endgültige Entscheidung werde am Freitag auf der Sitzung des Rates der Finanzminister der EU-Mitgliedstaaten erwartet, und alles deute darauf hin, dass es sich um eine positive Entscheidung handeln werde, teilte er mit. Er betonte: Es sei wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, welche Lügen dazu geführt hätten, dass die vorherige Regierung die EU-Gelder nicht nach Ungarn holen konnte. „Es ist wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, dass sie auf den blauen Plakaten verkündet haben, sie würden Brüssel stoppen, aber in Wirklichkeit ist es ihnen gelungen, die ungarische Wirtschaft zum Stillstand zu bringen; sie haben auf die blauen Plakate geschrieben, dass sie eine Botschaft an Brüssel senden, aber in Wirklichkeit haben sie eine Botschaft an die Fahrgäste der ungarischen Eisenbahn, an die Patienten in den ungarischen Krankenhäusern und an die Studierenden im ungarischen Hochschulwesen gesendet“, erklärte Dávid Vitézy.