Nachrichtenbetrieb wird auf öffentlich-rechtlichen Medienplattformen schrittweise wieder aufgenommen

Der Nachrichtenbetrieb wird auf den öffentlich-rechtlichen ungarischen Fernseh-, Radio- und Digitalplattformen schrittweise und koordiniert wieder aufgenommen, teilten die Pressestelle von Duna Média Services und der Fonds für Medienunterstützung und Vermögensverwaltung (MTVA) am späten Samstagabend mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

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Eine neue Struktur, die „glaubwürdige, faktenbasierte, objektive und unparteiische Informationen für die Öffentlichkeit“ gewährleistet, werde derzeit im öffentlich-rechtlichen Rundfunk und Fernsehen eingeführt, erklärte die MTVA in einer an die Nachrichtenagentur MTI übermittelten Stellungnahme. Die Einführung folgt auf die Veröffentlichung neuer Grundsätze für den Nachrichtenbetrieb durch den Vorstandsvorsitzenden András Horváth nach einer vorübergehenden Aussetzung des Betriebs am 7. Juli. „Die schrittweise Einführung der neuen Struktur für den Nachrichtendienst stellt sicher, dass die einzelnen Dienste im Einklang mit diesen fachlichen Anforderungen und unter den entsprechenden organisatorischen und betrieblichen Bedingungen wieder aufgenommen werden können“, hieß es in der Erklärung.

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Ab dem 11. Juli werden die Sendungen von Bartók Rádió weiterhin auf Kossuth Rádió ausgestrahlt, jedoch mit Nachrichtenblöcken. Während der auf dem Fernsehsender M1 ausgestrahlten Sendungen werden Lauftexte eingeblendet; als nächster Schritt der Umstrukturierung sollen Live-Studiosendungen sowie Sendungen zu Politik und öffentlichem Leben starten. Der Nachrichtendienst der Musik- und Internet-Sender der öffentlich-rechtlichen Medien wird wieder zu den üblichen Sendezeiten verfügbar sein. Eine Ankündigung zur Wiederaufnahme des Inhaltsdienstes von hirado.hu werde zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen, teilte MTVA mit.