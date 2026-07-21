Parlament stimmt über Gesetzesänderung im Zusammenhang mit der Schulanfangsbeihilfe ab

Das Parlament wird voraussichtlich am zweiten Tag seiner zweitägigen Sondersitzung über eine Gesetzesänderung im Zusammenhang mit der Einführung einer Schulanfangsbeihilfe abstimmen – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

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Die Sitzung beginnt laut dem auf der Website des Parlaments veröffentlichten Zeitplan um 9 Uhr mit einer Rede von Ministerpräsident Péter Magyar vor der Tagesordnung. In einem beschleunigten Verfahren werden die Abgeordneten über Änderungen bestimmter Gesetze im Zusammenhang mit der Einführung der Schulanfangsbeihilfe beraten und abstimmen. Anspruchsberechtigt für die Beihilfe in Höhe von 100.000 Forint sind Eltern, die Kinder erziehen, die regelmäßige Kinderschutzleistungen oder erhöhte Familienbeihilfen aufgrund chronischer Erkrankungen oder schwerer Behinderungen ihrer Kinder erhalten, sowie Eltern von Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf, von Kindern, die am Dobbanto-Programm oder an einer Berufsausbildung teilnehmen, von Alleinerziehenden, von Kindern in Kinderschutzbetreuung und von Schülern, die Waisenunterstützung erhalten.

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Die Abgeordneten sollen außerdem über einen Entwurf für eine parlamentarische Entschließung abstimmen, der die Aufhebung der Gründungsurkunde der Stiftung für den öffentlichen Dienst sowie die Verabschiedung der Gründungsurkunde der Unabhängigen Behörde für öffentliche Medien, einschließlich der Festlegung ihres Anfangsvermögens, vorsieht. Ziel des Entwurfs ist die Schaffung eines neuen Organisationssystems für die öffentlichen Medien. Außerdem wird über Gesetzesänderungen zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit und Effizienz des öffentlichen Nahverkehrs entschieden, um die Inanspruchnahme von EU-Mitteln sicherzustellen, sowie über Änderungen, die für die Einrichtung einer nationalen Verkehrsorganisation und einer nationalen Gesellschaft für die Verwaltung des Schienenfahrzeugparks erforderlich sind.

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Die erste allgemeine Debatte wird sich mit einer Änderung des Kapitelsystems des Staatshaushalts im Zusammenhang mit dem Nationalen Amt für Vermögensrückgewinnung und -schutz befassen. Der Haushalt des neu eingerichteten Amtes wird ein eigenständiges Kapitel im Staatshaushalt bilden, was einen Parlamentsbeschluss erfordert. Die Abgeordneten werden über eine Gesetzesänderung zur Ungarischen Kammer für Landwirtschaft, Lebensmittelindustrie und ländliche Entwicklung beraten, wonach der für Landwirtschaft zuständige Minister Aufsichtsbefugnisse über die Nationale Landwirtschaftskammer erhält, um deren rechtmäßigen Betrieb sicherzustellen. Der Minister kann zudem einen Beauftragten ernennen, der die Kammer leitet, bis deren ordnungsgemäßer Betrieb wiederhergestellt ist.

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Das Parlament wird außerdem eine Änderung des Gesetzes über den ungarischen Staatshaushalt 2026 erörtern, die mit der Inanspruchnahme von EU-Mitteln zusammenhängt und eine Kapitalerhöhung für die Ungarische Entwicklungsbank in Höhe von 688 Millionen Euro vorsieht. Die Abgeordneten werden zudem über Änderungen bestimmter Vorschriften zur öffentlichen Finanzverwaltung im Zusammenhang mit Reformen der öffentlichen Finanzen beraten, um die Inanspruchnahme von EU-Mitteln sicherzustellen. Gemäß der Gesetzesänderung muss die Regierung den Staatshaushalt im Herbst erneut dem Parlament vorlegen. Auf der Tagesordnung steht zudem eine Gesetzesänderung zu den Übergangsregelungen im Zusammenhang mit dem Ende des Ausnahmezustands und zur Epidemievorsorge. Dem Vorschlag zufolge könnten Vorschriften, die den Standort von Batterierecyclinganlagen durch einen Erlass des Ministers für wirtschaftliche Entwicklung und Energie festlegen, abgeschafft werden.