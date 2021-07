Ungarn: Regierung billigt Vorschläge des Wirtschaftsausschusses

Die Regierung hat sechs Vorschläge des operativen Gremiums zur Koordinierung der wirtschaftlichen Erholung gebilligt, sagte der Außen- und Handelsminister Péter Szijjártó, der das Gremium leitet, auf einer Pressekonferenz – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Die Regierung hat beschlossen, die Anzahl der Komitate, in denen die Investitionswertschwelle für Subventionen 5 Millionen Euro beträgt, um zwei auf sieben zu erweitern, sagte Szijjártó. In den anderen Komitaten liegt die Investitionswertgrenze für die Förderungswürdigkeit bei 10 Millionen Euro. Die Wertschwelle für förderungswürdige F+E-Investitionen wird von 3 Millionen Euro auf 1 Million Euro gesenkt, während die Schwelle für die Schaffung von Arbeitsplätzen für solche Investitionen von 30 auf zehn sinkt, fügte er hinzu. Die Vorschriften für die Magyar Eximbank werden geändert, so dass sie Unternehmen flexible Exportkreditversicherungen anbieten kann, sagte er. Die Regeln zur Telearbeit werden gestrafft und „unnötige“ Gesetze abgeschafft, fügte er hinzu.

Um dem Arbeitskräftemangel in einigen Sektoren entgegenzuwirken, sagte Szijjártó, dass es Arbeitnehmern, die im Ausland ausgebildet wurden und deren Muttersprache nicht Ungarisch ist, erlaubt sein wird, praktische Berufsprüfungen mit Hilfe eines Dolmetschers abzulegen. Er sagte, die Regierung habe beschlossen, 17 Infrastrukturinvestitionen zu beschleunigen, die für arbeitsplatzschaffende Investitionen von Unternehmen notwendig sind.