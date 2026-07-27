Audi-Verkäufe in Ungarn steigen um fast 10 Prozent

Die Zahl der in Ungarn zugelassenen neuen Audi-Modelle stieg im ersten Halbjahr gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 9,6 Prozent auf 1.904, wie der exklusive lokale Importeur der Fahrzeuge mitteilte – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

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Porsche Hungaria gab an, dass der Marktanteil von Audi am Pkw-Markt bei 3,7 Prozent lag, das Unternehmen jedoch 23 Prozent des Premiumsegments beherrschte. Flottenkäufe machten 88 Prozent der in Ungarn verkauften Audis aus. Audis mit Benzinmotor machten die Hälfte des Absatzes aus, vollelektrische Modelle 6 Prozent. Plug-in-Hybride machten fast 10 Prozent des Absatzes aus.