Regierung stellt 22 Mrd. HUF für die Entwicklung kleinster Gemeinden bereit

Die Regierung stellt 22 Mrd. HUF für die Entwicklung von Ortschaften mit weniger als 5.000 Einwohnern bereit, teilte die Ministerin für ländliche und kommunale Entwicklung am Montag in einem Facebook-Beitrag mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

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Viktória Lőrincz erklärte, die im Rahmen des Ungarischen Dorfprogramms zur Verfügung stehenden Mittel könnten zur Modernisierung der Infrastruktur oder der öffentlichen Dienstleistungen verwendet werden. Sie fügte hinzu, die Gelder würden „auf professioneller Basis dorthin fließen, wo sie am dringendsten benötigt werden“.