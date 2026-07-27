Verschmutzung des Fekete-Körös wurde durch pflanzliches Material verursacht

Pflanzliche Stoffe waren die Ursache für die Verschmutzung des Fekete-Körös, die Ergebnisse der Wasseruntersuchungen wurden als zufriedenstellend eingestuft, die öffentlichen Strände konnten wieder geöffnet werden – teilte die Wasserwirtschaftsbehörde der Region Körös (Kövizig) am Montag mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

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Wie berichtet, entnahm die Abteilung für öffentliche Gesundheit der Komitatsverwaltung von Békés an mehreren Stellen des Fekete-Körös, im Gebiet von Dénesmajor, im rumänisch-ungarischen Grenzabschnitt sowie an weiteren Abschnitten des Flusses Proben. Die Ergebnisse der Oberflächenwasseruntersuchungen werden als zufriedenstellend eingestuft, die untersuchten Parameter liegen unter den festgelegten Grenzwerten, hieß es. Die Betreiber konnten die Freistrände in Szanazug und Városerdő wieder öffnen.

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Kövizig betonte, dass die Ergebnisse der behördlichen Untersuchungen bestätigen, dass es sich bei der erheblichen Menge an Treibgut um pflanzliches Material handelte, das sich angesammelt hatte und zu verrotten begann; frühere Presseberichte, in denen von Rindermist die Rede war, seien falsch gewesen. Kövizig entfernte das Schadgut am Tag nach der Feststellung, also am Freitagnachmittag, aus dem Fluss; das Material wurde zu einer Kompostierungsanlage transportiert. Der Betrieb der landwirtschaftlichen Wasserentnahmen im Stausystem von Békés sowie die Wasserzufuhr zum Élővíz-Kanal wurden wieder aufgenommen – hieß es in der Mitteilung weiter.