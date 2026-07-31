Magyar: Energieversorgung läuft reibungslos

Derzeit läuft die Energieversorgung reibungslos. Das Kraftwerk Paks erzeugt statt 2000 nun 960 Megawatt – dies teilte der Ministerpräsident am Freitag auf seiner Facebook-Seite mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Péter Magyar schrieb, dass die Spitzenlast des Netzes am Donnerstag aufgrund freiwilliger Einschränkungen um 151 Megawatt unter dem geplanten Wert lag. Der Ministerpräsident hält um 11 Uhr in Százhalombatta und um 15 Uhr in Paks eine Pressekonferenz ab.