Im Frühjahr 2022 begannen die Vorbereitungsarbeiten für das großangelegte Projekt zur Modernisierung der Trinkwasserversorgung in der Region Balaton – berichten die Regionalen Wasserwerke Transdanubien DRV Zrt. in einer Pressemitteilung.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Das Projekt wird mit EU-Fördermitteln in Höhe von 3,2 Milliarden Forint finanziert. In der aktuellen Phase des Projekts wurden und werden öffentliche Foren abgehalten, um die Einwohner der Region über die bereits durchgeführten Arbeiten und die künftigen Aufgaben zu informieren.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Die Regionalen Wasserwerke Transdanubien DRV Zrt. sind das größte derartige Unternehmen in Ungarn. Das sich mehrheitlich in Staatsbesitz befindliche Unternehmen versorgt mehr als 856 Tausend Menschen in 378 Siedlungen mit Trinkwasser und bewältigt die Abwasserbehandlung von 643 Tausend Anschlüssen in 220 Siedlungen in den Komitaten Baranya, Fejér, Somogy, Tolna, Veszprém und Zala.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren