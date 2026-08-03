Strände in Szolnok sind für Einheimische an fünf Tagen jeweils nachmittags kostenlos

Im Anschluss an die Initiative von András Cser-Palkovics, dem Bürgermeister von Székesfehérvár, sind die Strände in Szolnok für Einheimische von Montag bis Freitag nachmittags aufgrund der großen Hitze kostenlos – dies gab der Bürgermeister von Szolnok auf seiner Facebook-Seite bekannt – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

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Mihály Györfi schrieb, dass die Einwohner von Szolnok im Erlebnisbad Tiszaliget und am Strand an der Véső út gegen Vorlage ihres Wohnsitzausweises von Montag bis Freitag zwischen 17 und 20 Uhr kostenlos baden können. Er fügte hinzu, dass über den Zeitraum vom 10. bis zum 14. August je nach Wetterlage entschieden werde. Der Bürgermeister teilte außerdem mit, dass er ab Montagabend die Festbeleuchtung des Szigligeti-Theaters in Szolnok abschalten ließ. Außerdem wurde die Festbeleuchtung von Szolnok vorübergehend abgeschaltet, und auch die öffentlichen Springbrunnen werden nicht mehr betrieben.