Energieeinsparung – Richter halbiert seinen Stromverbrauch

Die Richter Gedeon Nyrt. reduziert ihren Stromverbrauch um mehr als die Hälfte und speist täglich 4 Megawatt Energie ins Netz ein – dies teilte das Unternehmen am Montag der Nachrichtenagentur MTI mit.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Laut ihrer Mitteilung reagiert Richter auf die aktuelle Lage in der Energieversorgung – unter Wahrung der Sicherheit der Arzneimittelversorgung – und wird den von Unternehmen mit hohem Energieverbrauch erwarteten Umfang der Verbrauchsreduzierung übertreffen und seinen Stromverbrauch in seinen ungarischen Betrieben in den ersten drei Augustwochen im Vergleich zu seiner gebuchten Stromleistung um mehr als 50 Prozent senken. Das Unternehmen führt in seinen Produktions-, Lager- und Bürobereichen umfangreiche Energiesparmaßnahmen ein. Darüber hinaus bietet es an, täglich rund 4 Megawatt Energie aus der Überkapazität seines Solarparkes in das Stromnetz einzuspeisen und trägt damit zur Stabilität der Energieversorgung in Ungarn bei.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Richter verschiebt einige Produktionspausen und Wartungszeiträume und reorganisiert zudem bestimmte Produktions- und Lagerprozesse. Darüber hinaus wird in den nächsten drei Wochen für die Büroangestellten in größerem Umfang die Möglichkeit zur Telearbeit gewährleistet, was eine Konzentration der Bürokapazitäten und eine weitere Senkung des Energieverbrauchs ermöglicht – so das Unternehmen.