Sommerkonzerte in Balatonfüred

Im August werden die Konzerte des Balaton Szabadidő Központ auf der Freilichtbühne unweit des Hafens von Balatonfüred fortgesetzt. Am 4. August 2017 tritt um 21 Uhr die ungarisch-serbische Sängerin Magdi Rúzsa auf, sie gewann 2006 die dritte Ausgabe der Castingshow „Megasztár“, der ungarischen Version von Pop Idol.





Ferenc Demjén spielt und singt hier am 8. August 2017 um 21 Uhr. Der Liedermacher gehört zu den „Großen Alten” und ist mit seinem rockigen Stil ein Kultsänger in Ungarn. Am 11. August rockt um 21 Uhr die beliebte Traditionsband Edda Művek, am 12. August um 21 Uhr die Band Caramel die Bühne. Es folgt am 15. August um 21 Uhr der beliebte, in diesem Jahr 70 Jahre alte Rock and Roll Sänger Miklós Fenyő.

Das Konzert des serbisch-ungarischen Kultsängers Zorán findet am 18. August um 21 Uhr am Gyógy tér statt. Hier beschließen am 20. August um 20 Uhr der bekannte Levente Szörényi und die Vujicsics Band mit einem großen Konzert den diesjährigen Musiksommer in Balatonfüred.