Bootscharter online am Balaton

Am Balaton ist es seit dieser Saison möglich, Segeltörns, Boote, Elektroboote via Internet im Vorfeld für den Urlaub zu ordern und zu bestellen. Boatly ist eine Sharing Economy Firma und bietet Privatpersonen sowie Firmen die Möglichkeit, ihre Boote mit oder ohne Crew Touristen, Besuchern oder anderen Interessenten zur Nutzung bereitzustellen und damit Geld zu verdienen.





Der Firmengründer Márton Deák verweist darauf, dass es in diesem Sektor bereits ähnliche Unternehmen in den USA und Frankreich gibt, in Ungarn ist Boatly der erste Dienstleister, der Boote auf diese Weise zur Nutzung anbietet. Die Zahl der angebotenen Boote wächst fortlaufend, Boatly will als nächstes Zwischenziel fünfzig Boote im Angebot haben und ist deshalb mit weiteren Bootseignern im Gespräch.