Advent in der lutherischen Kirche in Keszthely

Im Rahmen der deutschsprachigen Evangelischen Seelsorge im Gebiet Balaton finden mit Pfarrerin Heiderose Gärtner-Schultz Adventsandachten in der lutherischen Kirche von Keszthely, Deák Ferenc utca 20 statt.





„Ein weihnachtliches Gefühl, Kerzenglanz und freudige Erwartung bewegt unsere Herzen und bereitet uns auf Weihnachten vor. Wir werden die Adventssonntage festlich gestalten, gemeinsam Advents- und Weihnachtslieder singen“, so Dr. Heiderose Gärtner-Schultz, Pfarrerin der deutschsprachigen Seelsorge im Gebiet Balaton.

Die Andachten finden wie folgt statt:

Erster Advent am 2.12. um 14:30 Uhr, Thema: Engel

Zweiter Advent am 9.12. um 14:30 Uhr, Thema: Nicolaus

Dritter Advent am 16.12. um 14:30 Uhr, Thema: Lucia (schwedisches Lichterfest)

Zu Mandoline und Gitarre werden auch ungarische Weihnachtslieder gesungen. Im Anschluss an die Andacht gibt es bei einem fröhlichen, besinnlichen Zusammensein Tee und feine Plätzchen.

Alle Interessenten sind herzlich eingeladen.