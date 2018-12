Wiederaufbau des Märtyrerplatzes in Budapest

Der ungarische Ausschuss, der für die wichtigsten Gedenkstätten zuständig ist, hat am Freitag seine vorläufige Zustimmung zum Wiederaufbau des Märtyrerplatzes in der Nähe des Parlaments gegeben, was die Verlegung einer Gedenkstätte für Imre Nagy, den ungarischen Premierminister während der Revolution von 1956, beinhaltet, sagte der Hauptkoordinator des Projekts gegenüber der Nachrichtenagentur MTI.





Der Platz wurde ursprünglich nach einer Gedenkstätte zum I. Weltkrieg benannt, die den Hunderten von unschuldigen Opfern gewidmet war, die während des kommunistischen Roten Terrors 1919 getötet wurden. Das 1945 abgerissene Denkmal wird nun anhand von zeitgenössischen Fotografien und Dokumenten authentisch rekonstruiert, sagte Tamas Wachsler.







In der Zwischenzeit wird das Denkmal für Imre Nagy, der zwei Jahre nach der Niederschlagung der Revolution hingerichtet wurde, auf den nahegelegenen Jaszai-Mari-Platz an der Pester Seite der Margaretenbrücke verlegt, sagte er. Der Märtyrerplatz wird in eine Fußgängerzone umgewandelt.