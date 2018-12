Gemeinsam gegen Fidesz

Oppositionsparteien fordern Geschlossenheit und weitere Proteste

Vertreter der Oppositionsparteien forderten bei einer Demonstration vor dem Parlament am Freitag Zusammenarbeit und weitere Proteste gegen die Regierung – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Die sozialdemokratische Vorstandschefin Ágnes Kunhalmi warnte vor einigen hundert Teilnehmern, dass die Regierung „auf ein Verbot der Opposition zurückgreifen könnte“, wenn der regierende Fidesz die bevorstehenden Wahlen zum Europäischen Parlament gewinnt.

Anna Donáth, stellvertretende Vorsitzende der Momentum-Bewegung, sagte, dass die Regierung mit ihrer jüngsten Änderung des Arbeitsgesetzbuches „alle Grenzen überschritten“ habe, und bestand darauf, dass die Opposition „Solidarität mit allen sozialen Gruppen zeigen muss“.

Andrea Varga-Damm von der konservativen Jobbik forderte die Verdrängung der Regierung und sagte, ihre Mitglieder seien „Despoten auf dem Rücken des Volkes“ und Premierminister Viktor Orbán sei „von Rasputins umgeben“. Sie sagte auch, dass der Premierminister „die Polizei und das Militär jederzeit gegen das Volk schicken könnte“.







Nach den Reden verließen einige hundert Demonstranten den Kossuth Platz, marschierten durch die Stadt und kehrten dann zum Parlament zurück. Einige aus der Menge, darunter Demonstranten mit Masken, warfen verschiedene Objekte auf die Bereitschaftspolizei, die mehrere Linien auf den Stufen des Parlaments bildete, um das Gebäude zu schützen, informierte die Polizei auf ihrer Website police.hu. Nach wiederholten Aufrufen, die Aktion zu stoppen, setzte die Polizei Tränengas ein, um die Menge zu zerstreuen, und verhaftete drei Männer. Die Polizei stellte fest, dass bei den Demonstrationen am Mittwoch und Donnerstag 14 Beamte verletzt wurden.

Bei einer weiteren Protestaktion veranstalteten regierungskritische Demonstranten eine Fackeldemonstration in Pécs in Südungarn. Der unabhängige Parlamentsabgeordnete Ákos Hadházy sagte vor der Menge: „Jetzt ist es an der Zeit, zu handeln und nicht zu reden, um das von der Regierung gebaute Kartenhaus zu zerstören“.