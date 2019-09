Budapest: Demo gegen Änderung des Bildungsgesetzes

Am Samstag fand in Budapest vor dem Parlament eine von Sekundarschülern organisierte Demonstration statt, um gegen eine Änderung des Gesetzes über die öffentliche Bildung zu protestieren, wobei für den 13. September ein nationaler Schülerstreik angekündigt wurde. Alle Schüler wurden gebeten, zu Hause zu bleiben, als Ausdruck ihres Protestes gegen die Gesetzesänderungen – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Tamás Szűcs, Vorsitzender der Demokratischen Lehrergewerkschaft (PDSZ), sagte, die Regierung sei entschlossen, den Menschen zu sagen, was sie in allen Bereichen zu tun haben, und diejenigen zurückzuhalten, die in Schulen innovativ sein wollen. Er sagte, dass alle rechtlichen Mittel genutzt werden müssen, um gegen die Regierung zu protestieren. Er forderte auch, dass Lehrer für Überstunden bezahlt werden.

Unterdessen sagte der Leiter von Amnesty International Ungarn, Dávid Víg, die Vorstellung der Regierung von einem guten Wissenschaftler sei eine, die ihre Forschung an politische Ziele angepasst habe. Das Kabinett, fügte er hinzu, traue weder Eltern, noch Lehrern oder der Zivilgesellschaft.







Márton Asbóth, Anwalt der Menschenrechtsorganisation TASZ, betonte, dass die Regierung „bewusst die öffentliche Bildung zerstört“ und bezeichnete das Kabinett als Feind frei denkender und handelnder Bürger. Er sagte, die Gesetzesänderungen seien „verfassungswidrige und stark eingeschränkte Rechte“. TASZ werde gegen das Gesetz beim Verfassungsgericht Berufung einlegen.

In einem Aufruf an die Follower auf Facebook sagten die Organisatoren, sie würden nicht untätig bleiben, während die Regierung mit der „Zerstörung des öffentlichen Bildungssystems“ und dem Abbau alternativer Schulen begann. Weiter hielten sie es für „inakzeptabel, das Bildungsniveau systematisch zu senken“ und „den Lehrern ihre Freiheit zu nehmen“.

Unterdessen wenden sich die Fraktionen von fünf Oppositionsparteien an das Verfassungsgericht, um Änderungen des öffentlichen Bildungsgesetzes durchzusetzen, die das Parlament im Juli angenommen hat. Auf einer gemeinsamen Pressekonferenz der Sozialistischen Partei, der Demokratischen Koalition (DK), der nationalistischen Jobbik, der grünen LMP und Párbeszéd sagte die Sozialistin Ágnes Kunhalmi, die Änderungsanträge „entsprechen nicht den Anforderungen des Rechtsstaates“ und seien „verfassungswidrig“, was das Grundrecht auf Informationsfreiheit, Meinungsfreiheit und das Recht der Kinder auf Bildung beeinträchtige.

Die neue Verordnung würde es für Kinder verbindlich machen, im Alter von sechs Jahren mit der Schule zu beginnen, so Kunhalmi. Bisher entschieden Experten, ob ein Kind schulreif ist. Kunhalmi forderte das Parlament auch auf, einem früheren Urteil des Obersten Gerichtshofs nachzukommen und ein System zu schaffen, das Einzelfälle von Kindern berücksichtigt, die mit Lern- oder Verhaltensstörungen zu kämpfen haben.

Der stellvertretende DK-Fraktionsvorsitzende Gergely Arató sagte, die neue Gesetzgebung würde Eltern daran hindern, zu bestimmen, wie ihre Kinder unterrichtet werden sollen, und Lehrer daran hindern, ihren Beruf frei auszuüben. Es schränkt auch die Möglichkeiten der Privatschulen bei der Darstellung ihrer Bildungsprogramme ein, sagte er.

Der regierende Fidesz kommentierte die Pressekonferenz so, dass die Opposition „die bevorstehenden Kommunalwahlen und ihre eigenen Machtspiele im Mittelpunkt habe, nicht die Interessen der Kinder“. Sie hätten sonst für die Familienschutzsysteme der Regierung und den Haushalt gestimmt, der 645 Milliarden Forint (1,9 Milliarden Euro) mehr für Bildung vorsieht als „die Linke“, heißt es in der Erklärung. Die Änderungen des Bildungsgesetzes dienen dem Schutz der Kinderinteressen, sagte Fidesz.