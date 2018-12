F1 Grand Prix von Ungarn 2019 am Hungaroring

Wenn Sie ein Formel-1-Fan sind und sich mitten im Sommer in Budapest befinden, sollten Sie den F1 Grand Prix von Ungarn zwischen dem 2. und 4. August 2019 nicht verpassen. Letztes Jahr war Lewis Hamilton noch erfolgreich und ganz oben auf dem Podest.

Das Hauptrennen findet am 4. August statt. Die Qualifikationsläufe finden an den beiden Vortagen statt.

Sie können auch einen Public Pit Walk mit einem gültigen F1-Rennticket am 2. August machen. Die Rennstrecke liegt in einem Tal, umgeben von einem wunderschönen Hügel, so dass Sie einen Großteil des Rennens von jedem Punkt aus genießen können. Sie können das Rennen auch auf mehreren gut positionierten Großbildschirmen verfolgen.

Diese Saison war bisher sehr interessant, und auch die ungarische Rennstrecke wird sicher nicht langweilig werden. Obwohl die Fahrer die Strecke oft kritisieren, weil sie eng ist und es nur wenige Punkte gibt, an denen sie sich gegenseitig überholen können. Nach Monaco hat das ungarische F1-Rennen die langsamste Durchschnittsgeschwindigkeit.

Aber man kann nie vorhersagen, wer den Großen Preis von Ungarn gewinnen wird, deshalb mögen F1-Fans diese Strecke. Wer am Ende des Rennens auf der Zielgeraden den ersten Platz belegen will, muss sehr gute Fahrkenntnisse und etwas Glück haben.

Das Rennen findet in der heißesten Sommerzeit statt, was die Konzentration auf die Strecke für zwei Stunden für die Fahrer sehr anspruchsvoll macht.

Wenn Sie zum ersten Mal nach Budapest kommen, könnten Sie die folgenden Informationen als hilfreich erachten:

Unterkunft

Budapest besitzt viele Möglichkeiten zur Unterkunft. Ein AirBnB-Zimmer fängt im unteren Preissegment schon ab €20/Nacht an. Ferienwohnungen können ebenfalls direkt darüber gebucht werden.

Luxushotels sind ab etwa €100 pro Nacht zu haben. So gibt es etwa das Sofitel Budapest Chain Bridge Hotel ab €125. Hier ist ebenfalls ein schönes Live Casino angeschlossen. Das Angebot unterscheidet sich nicht wesentlich von den meisten Europäischen Casinos, ob Monaco, online bei www.live-casinos24.com, oder auch Spielbanken wie man sie in etwa in Baden-Baden und Wien findet.

Das Continental Hotel Budapest besitzt einen Pool auf dem Rooftop und ist schon unter €100 pro Nacht buchbar. Ein durchschnittliches 3-Sterne-Hotel kommt Sie auf €40-50. Beachten Sie jedoch, dass die Preise in der Hauptsaison etwas abweichen können – es empfiehlt sich also rechtzeitig eine Buchung vorzunehmen.

Tickets für den F1 Grand Prix von Ungarn

Eintrittskarten können bis zum 02. Februar online auf der offiziellen Webseite gekauft werden. Ab dann nur an der Kasse vor Ort.

Die speziellen Preise sind der Tabelle zu entnehmen, welche man findet, wenn man erst oben auf der Seite Tickets anwählt und dann auf das Event in Budapest klickt. Für den Parkplatz vor Ort sind €28 einzuplanen.

Notwendige Dinge, die Sie mitbringen sollten

Falls es heiß ist (und es ist normalerweise im August in Ungarn), bringen Sie Ihre Sonnenbrille, Sonnencreme und einen Baseballmütze mit. Vergessen Sie auch nicht Ihren Regenschirm; Sommerduschen sind im Sommer nicht ungewöhnlich.

Sie sollten auch einige Erfrischungen (Mineralwasser, Sandwiches) und Snacks mitbringen, es sei denn, es macht Ihnen nichts aus, diese zu einem viel höheren Preis von Anbietern vor Ort zu kaufen.

TIPP: Es gibt einen Supermarkt in der Nähe von Hungaroring, man kann diese Dinge dort viel billiger bekommen als drinnen.