In Ungarn gibt es nur 90 Polizeibeamte pro 100.000 Einwohner, die niedrigste Rate in der Europäischen Union, so die von Eurostat erhobenen Daten – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Das ist etwas mehr als ein Viertel des EU-Durchschnitts von 318 Polizisten pro 100.000 Einwohner. Finnland und Dänemark haben auch eine relativ geringe Anzahl von Polizeibeamten pro 100.000 Einwohner mit 137 bzw. 186. Die Daten wurden in den Jahren 2015 und 2016 erhoben.