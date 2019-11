Spielspaß ohne Kosten – die beliebtesten free-to-play Spiele im Netz

Das Internet hat unser Leben verändert, es wesentlich einfacher gemacht. Denn statt im Telefonbuch zu blättern, eine Auskunft anzurufen oder eine teure Konsole zu kaufen, greifen wir gemütlich zum Smartphone, um sämtliche Bedürfnisse zu befriedigen.

Im Handumdrehen ist es uns möglich, aktuelle News zu konsumieren, eine Nachricht mit unseren Freunden und Bekannten zu teilen oder kostenlose Games wahrzunehmen. Die Anzahl der Möglichkeiten ist längst so unüberschaubar und groß, dass selbst Experten immer tiefer graben müssen, um die besten Optionen vorstellen zu können. Grund genug, wenigstens einem Aspekt des modernen Entertainments auf den Zahn zu fühlen. Wir haben die 5 besten Free-to-play-Spiele im World Wide Web gefunden!

5. Rising Cities

Die Gaming-Branche unterliegt einem beständigen Wandel. Die vielen Entwickler und Publisher versuchen händeringend, neue Trends und Anreize für Mikrotransaktionen zu erschaffen. Dabei ist ein Genre nahezu unter den Teppich gekehrt worden: klassische City-Builder! Und das, obwohl sie heute so spannend wie eh und je ausfallen. Rising Cities ist das passende Beispiel, das die charmanten Vorzüge der Baukunst untermauert. Spieler werden auf einen sprichwörtlichen Acker geworfen und machen sich konsequent daran, eine wohnliche Metropole zu kreieren.

Die Produktion von Bigpoint begeistert mit ihrer schicken Grafik, der hervorragenden Performance und den vielen kreativen Perspektiven. Je länger Spieler am Ball bleiben, desto höher wachsen sie über sich hinaus. Werden kontinuierlich Steuern eingenommen, stehen bald Upgrades zur Auswahl, mit deren Hilfe die Bauten verschönert oder neue freigeschaltet werden. Dazu gilt es, für Sicherheit zu sorgen! Anfangs mögen Polizei, Krankenhaus und Feuerwehr nicht notwendig sein, doch schon bald werden sie einen unverzichtbaren Teil der Stadtplanung darstellen. Langzeitspaß ist garantiert!

4. Hearthstone

Die besten Spiele sind einfach zu erlernen und erlauben doch einen Tiefgang, der monate-, vielleicht sogar jahrelang auf Trab hält. An genau dieser Stelle punktet Hearthstone. Das kostenlose Online-Game spielt im Setting von World of Warcraft, wurde bereits 2014 erstveröffentlicht und erfreut sich dennoch einer ungebrochenen Popularität. Wie das funktioniert? Ganz einfach: Jedes Duell mit dem Computer oder einem realen Gegenspieler ist ein Abenteuer für sich! Spieler fluchen, jubeln – und erleben permanenten Nervenkitzel.

Hearthstone ist schnell verstanden. Zu Beginn wählen Spieler einen Helden, passen anschließend ihr Deck an und duellieren sich schlussendlich mit einem Gegner. Neben dem Sieg winken Belohnungen, die gegen weitere Karten oder anderweitige Vorteile eingetauscht werden können. Ungeduldige Spieler können ihr Deck mit Echtgeld erweitern. Zwingend notwendig ist das allerdings nicht! Es lohnt sich dementsprechend, das Spiel für PC oder Smartphone herunterzuladen und in eine Welt einzutauchen, die kaum unterhaltsamer sein könnte.

3. Rich Wilde and the Book of Dead

Book of Ra hat die Glücksspielbranche revolutioniert. Der Slot von Novomatic begeistert mit seinem simplen Konzept und den hohen Gewinnchancen, machte darüber hinaus selbst im kostenlosen Modus sehr viel Spaß. Dass sich der Anbieter dazu entschieden hat, die hauseigenen Slots nur noch in regionalen Spielotheken feilzubieten, kam bei langjährigen Spielern gar nicht gut an. Wer Book of Ra nunmehr unter realistischen Bedingungen herausfordern möchte, ist auf den Gang in die Spielothek angewiesen.

Die klugen Köpfe von Play’n GO hingegen wussten die entstandene Lücke auszufüllen. Rich Wilde and the Book of Dead orientiert sich merklich am geistigen Vorgänger, hat das Gameplay jedoch noch aufregender gestaltet. Dazu kann der Slot jederzeit kostenlos ausprobiert werden – gern mit Gratisrunden aufs Haus, wie unter anderem bei https://onlinecasinobonus.de/free-spins/ offensichtlich wird. Die kostenlosen Umdrehungen verpflichten niemals zum Spiel mit Echtgeld und können beliebig oft für anspruchsvolle Unterhaltung sorgen. Gelingt es Ihnen, das Buch der Toten zu bergen und mit ewigem Leben belohnt zu werden?

2. Pokémon Go

Spiele fördern das Dasein als Sofakartoffel? Von wegen! Pokémon Go hat ganze Generationen aufgescheucht und an die frische Luft getrieben. Das kostenlose Sammelspiel basiert auf Googles Augmented-Reality-Game Ingress und bevölkert die Welt kurzerhand mit den lustigen Tierchen aus der gleichnamigen Videospielreihe. Sprich: Was wir früher auf dem Game Boy erlebt haben, erfahren wir nun am eigenen Leib! Mitsamt Smartphone lassen sich die vielen Pokémon aufspüren, einfangen und aufpeppeln. Dass danach gegen Freunde und Bekannte oder sogar Fremde gekämpft werden kann, versteht sich ganz von selbst!

Gerade jüngere Semester kommen voll auf ihre Kosten. Die meisten Pokémon finden sich nämlich in der Nähe von Sehenswürdigkeiten, Gedenksteinen oder bekannten Stadtplätzen. Erst ins Kino, danach noch gemütlich ein Zubat fangen? Längst kein Gedankenspiel mehr! Unser Tipp: Mit einem Schrittzähler fühlen Sie sich beim Heimweg noch viel wohler. Sie haben gespielt und gleichzeitig etwas für Ihre Gesundheit getan! Die Freizeit wird endlich wieder draußen verbracht.

1. Fortnite: Battle Royale

Wer immer noch glaubt, Gaming würde mit Einsamkeit und Simplizität einhergehen, hat das Battle-Royale-Genre verschlafen! Es zählt wie nie zuvor, Spiele zu verstehen, ihre strategischen Komponenten zu verinnerlichen und an taktischen Scharmützeln zu feilen, um die Konkurrenz auf die Plätze zu verweisen. Playerunknown’s Battleground hat es vorgemacht, Fortnite hat nachgezogen und das Subgenre mit neuerlichen Feinheiten perfektioniert. Die Klientel ist so vielfältig wie die Optionen, als letzter Streiter aufrecht zu stehen. Ob jung, ob alt, erfahren oder nicht: Bei Fortnite zählen Überblick, Finesse und das kleine Quäntchen Glück.

Das völlig kostenlos zur Verfügung stehende Spiel schickt seine Kombattanten auf eine räumlich begrenzte Map. Fortan gilt es, die flotte Ballerei zu überstehen, Ressourcen zu sammeln und die richtigen Waffen für den eigenen Bedarf zu finden. Es wird gebaut, gemeuchelt, abgerissen und geforscht – alles im beständig nahenden Kampf mit gegnerischen Spielern, die ebenfalls ihr Überleben vor Augen haben. Um Langeweile und Monotonie auszuschließen, haben sich die Entwickler für regelmäßige Seasons entschieden, in denen das Spiel um neue Inhalte ergänzt wird.