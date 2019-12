Orbán fordert Entwicklungsprojekte in der ungarisch-kroatischen Grenzregion

Ministerpräsident Viktor Orbán forderte neue Entwicklungsprojekte in Ungarn und den gemeinsamen Grenzregionen Kroatiens – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Anlässlich der Einweihung eines neuen ungarisch geführten Studentenwohnheims in Osijek (Eszék) im Nordosten Kroatiens betonte Orbán, wie wichtig es sei, die Beziehungen zwischen der slawonischen Region Kroatiens und dem ungarischen Komitat Baranya zu intensivieren. Bei der gemeinsam mit seinem kroatischen Amtskollegen Andrej Plenković abgehaltenen Veranstaltung sagte Orbán, dass vor 80-100 Jahren Slawonien und das Komitat Baranya die wohlhabendsten Gebiete ihrer jeweiligen Länder waren. „Sie haben uns beneidet, nicht nur um unsere Kulturen, sondern auch um unseren hohen Lebensstandard“, sagte Orbán.

Er sagte, dass die in Slawonien lebenden Kroaten und die im Komitat Baranya lebenden Ungarn dazu neigten, sich selbst als an der Peripherie ihres Landes leben zu sehen. „Menschen und Gemeinschaften, die glauben, in der Peripherie zu leben, werden nie erfolgreich sein. Nur wer glaubt, dass seine Heimat das Zentrum der Welt ist, kann erfolgreich sein.“

Orbán sagte, der Beitritt Kroatiens zum passfreien Schengen-Raum der Europäischen Union würde beiden Ländern sehr helfen, ihre kulturellen, sportlichen, wirtschaftlichen und politischen Beziehungen zu intensivieren. Wenn Kroatien und Ungarn noch zehn Jahre lang „national orientierte“ Regierungen wählen würden, könnten sie in der Grenzregion „eine ganz neue Welt“ schaffen.

Plenković sagte, dass ethnische Minderheiten eine wichtige Rolle bei der Förderung freundschaftlicher und gutnachbarschaftlicher Beziehungen zwischen Kroatien und Ungarn spielen. Unter Berufung auf die jüngsten Volkszählungen sagte der kroatische Ministerpräsident, dass über 14.000 ethnische Ungarn in Kroatien und fast 26.000 ethnische Kroaten in Ungarn leben. Er fügte jedoch hinzu, dass inoffizielle Schätzungen beide Zahlen höher ansetzten. Plenković sagte, dass beide Länder verpflichtet seien, alles zu fördern, was an Identität, Kultur, Bildung und Traditionen ihrer ethnischen Minderheiten erhalten werden kann.