Orbán: Coronavirus wird Ungarn wahrscheinlich erreichen

Das COVID-19-Virus wird wahrscheinlich Ungarn erreichen, sagte Ministerpräsident Viktor Orbán in einem Interview, das im Kossuth Radio ausgestrahlt wurde. Die ungarische Regierung bereitet sich auf die Bekämpfung des Virus vor, obwohl es im Land noch keine bestätigten Fälle gibt, sagte er – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Ungarn verfügt über die Ausrüstung zur Identifizierung des Virus und über Epidemiologen von internationalem Ruf. Es gibt ein 24-Stunden-Bereitschaftssystem sowie Screening-Protokolle an den Grenzübergängen, mit besonderem Schwerpunkt auf Flughäfen, sagte er. Orbán rief die Ungarn zur Zusammenarbeit und zum Verzicht auf Reisen in die von dem Virus betroffenen Gebiete auf. „Wir stehen am Vorabend einer Pandemie„, warnte er. Er warnte davor, dass zwar mehr an der Grippe sterben als an einer COVID-19-Infektion, aber „wir kennen die Grippe … und können uns schützen“. Die „Panikreaktionen“ der Menschen seien daher „nicht ganz unbegründet, wir stehen vor einer unbekannten Katastrophe“, sagte er. Alle wichtigen Informationen werden sofort veröffentlicht, fügte er hinzu.

Unterdessen sagte die Chefärztin Cecília Müller, dass nur Patienten mit den typischen Symptomen einer Coronavirusinfektion und einer Reisegeschichte in von der Krankheit betroffene Länder als verdächtig gelten, sich mit COVID-19 infiziert zu haben.

Am Donnerstag gab der internationale Flughafen Liszt Ferenc in Budapest bekannt, dass er alle iranischen Passagiere auf das neue Coronavirus untersucht hat. Es gebe keine Direktflüge zwischen Ungarn und dem Iran, sagte der Flughafenbetreiber und fügte hinzu, dass Iraner bisher nur auf Flügen aus China, Norditalien und Südkorea untersucht worden seien. Nach Angaben des Unternehmens wurden seit dem 31. Januar 3.366 Passagiere und 236 Besatzungsmitglieder getestet, aber nur ein chinesischer Passagier hatte eine hohe Temperatur, und weitere Tests ergaben keine Hinweise auf das Vorhandensein von COVID-19.