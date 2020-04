Finanzaktionsgruppe arbeitet an mehreren Krisenszenarien

Die Finanzaktionsgruppe, eine von mehreren Gruppen, die von der Regierung zur Bewältigung der Folgen der Pandemie eingerichtet wurden, arbeitet mehrere Krisenszenarien aus, sagte der Staatssekretär des Finanzministeriums Gábor Gion in einem Interview, das in der Wirtschaftszeitung Világgazdaság veröffentlicht wurde – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Im Hinblick auf die Wiederbelebung der Wirtschaft sagte Gion, dass „es mindestens 18 Monate dauern könnte, um die Wirtschaftsprozesse vollständig wiederaufzubauen“, und fügte hinzu, dass „zuvor festgelegte Lösungen möglicherweise nicht funktionieren“. „Eine starke Abhängigkeit von externen Ressourcen auf der makroökonomischen Ebene und eine minimale Vorratshaltung auf der Mikroebene können Länder und Unternehmen sehr verwundbar machen“, sagte er.

Auf die Frage, warum die Regierung beschlossen habe, das Defizitziel unter 3% zu halten, antwortete Gion: „Wir arbeiten mit verschiedenen Szenarien, einschließlich der Möglichkeit, dass die Beschränkungen bis zum Ende dieses Jahres andauern könnten“. „Gleichzeitig ist nach den derzeit wahrscheinlichen Szenarien ein Defizit von unter 3% erreichbar“, fügte er hinzu. „Wenn sich eine andere Situation ergibt, wenn wir zum Beispiel sehen, dass zusätzlich zu den bereits ergriffenen Maßnahmen neue Schritte erforderlich sind, dann sollte das Defizitziel überprüft werden“. Er fügte hinzu, dass er es für einen guten Ansatz hält, auch in schlechten Zeiten an der Finanzdisziplin festzuhalten, anstatt übereilt Geld in die Wirtschaft zu pumpen.

„Ein genaueres Bild davon, welche Szenarien wir uns vorstellen, wird sich aus dem Konvergenzbericht ergeben, der Ende April an die EU geschickt werden soll“, sagte Gion. Auf die Frage, ob die Regierung plant, neben den Banken und dem Einzelhandel weitere Sektoren mit Sondersteuern zu belegen, antwortete er: „Zur Zeit gibt es keine solchen Pläne, aber dies hängt auch davon ab, wie die wirtschaftliche Erholung voranschreiten wird“.