Palkovics: Ungarn ist zur Wiedereröffnung der Wirtschaft im Mai bereit

Ungarns rechtzeitige Maßnahmen zur Reaktion auf den Ausbruch des neuartigen Coronavirus haben die Ausbreitung des Virus erfolgreich verlangsamt, und das Land ist bereit, Anfang nächsten Monats eine allmähliche Wiedereröffnung der Wirtschaft einzuleiten, sagte László Palkovics, der Minister für Innovation und Technologie – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Dank der disziplinierten Befolgung der sozialen Distanzierungsmaßnahmen der Regierung durch die Öffentlichkeit sei die Zahl der persönlichen Interaktionen im ganzen Land in der letzten Zeit um 70-90% zurückgegangen, je nach Art des Ortes, sagte László Palkovics.

Bis zum 21. April habe die Zahl der täglich neu bestätigten Coronavirus-Fälle nur fünfmal die Zahl von 100 überschritten, sagte er. Die meisten Covid-19-Fälle seien in geschlossenen Gemeinden registriert worden, sagte er und fügte hinzu, dass Ungarn eine landesweite Pandemie während der, wie er sagte, ersten Phase der Reaktionsmaßnahmen des Landes erfolgreich vermieden habe. Die Aufrechterhaltung weitreichender Restriktionen würde jedoch langfristig einen Tribut an die Wirtschaft fordern, sagte Palkovics. Er sagte, Ungarn werde Anfang Mai in die zweite Phase der Reaktionsmaßnahmen eintreten und müsse die Bedingungen und den Zeitplan für eine sichere und schrittweise Lockerung der Beschränkungen festlegen.