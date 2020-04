Wizz Air wird im Mai 16 Flüge von Budapest wieder aufnehmen

Die in Budapest ansässige Billigfluggesellschaft Wizz Air nimmt Anfang Mai 16 Flüge aus Budapest wieder auf, während die Flüge aus Debrecen (Ostungarn) voraussichtlich im Juni wieder aufgenommen werden, so die Website airportal.hu – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Die Flüge von Budapest nach Athen, Barcelona, Berlin, Birmingham, Basel, Dortmund, Eindhoven, Göteborg, London-Gatwick, London-Luton, Liverpool, Madrid, Podgorica, Sarajevo, Stockholm und Targu Mures werden wieder aufgenommen, hieß es auf der Website.

Die Fluggesellschaft fordert die Passagiere auf, soziale Distanzierung zu beachten und so viele Aufgaben wie möglich online zu erledigen, um persönliche Interaktionen und Warteschlangen an Flughäfen zu minimieren, so die Website.