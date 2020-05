Einführung elektronischer Quarantänekontrollen in Ungarn

Unter einer neuen Regierungsverordnung kann die Einhaltung der Bestimmungen zur häuslichen Quarantäne für diejenigen, die damit einverstanden sind, elektronisch überwacht werden, sagte ein Sprecher des operativen Vorstands, der die Reaktion auf die neuartige Coronavirus-Epidemie koordiniert – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Das System habe sich in anderen Ländern als wirksam erwiesen und werde bald auch in Ungarn eingeführt, sagte Róbert Kiss auf einer Online-Pressekonferenz. Zu einem anderen Thema sagte er, dass seit Montag die Transitrouten im ganzen Land zwischen 20.00 Uhr und Mittag des folgenden Tages für Frachtlastkraftwagen geöffnet seien. In der Zwischenzeit, so Kiss, hätten die Behörden bisher 83 Gerichtsverfahren wegen des Verdachts der Verbreitung von Gerüchten im Zusammenhang mit der Epidemie eingeleitet. Insgesamt seien 98 Verfahren wegen des Verdachts auf Betrug eingeleitet worden, 26 wegen Gefährdung der Öffentlichkeit und 19 wegen Verletzung der Epidemiologievorschriften, fügte er hinzu.

Am Montag starben in Ungarn weitere 12 Menschen, die alle an einer Grunderkrankung litten, so dass die Gesamtzahl der Todesfälle auf 363 stieg, während die Zahl der registrierten Coronavirus-Infektionen um 30 auf 3.065 zunahm, berichtet koronavirus.gov.hu. 709 Patienten haben sich vollständig erholt. Gegenwärtig sind 982 Coronavirus-Patienten im Krankenhaus eingewiesen, von denen 55 an einem Beatmungsgerät angeschlossen sind. 10.459 Personen befinden sich in offizieller Heimquarantäne. Die Zahl der durchgeführten Tests beläuft sich auf 83.958.