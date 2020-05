Der Leiter der Ungarischen Tourismusbehörde (MTÜ) sagte, dass der ungarische Tourismus alle Chancen hat, in der Region wettbewerbsfähig zu bleiben, da die Regierung in der Anfangsphase des neuartigen Coronavirus-Ausbruchs schnell Entscheidungen traf. Zoltán Guller sagte jedoch, dass der Ausbruch des Coronavirus dauerhafte Veränderungen der Dienstleistungen erzwingen werde. Er sagte der Tageszeitung Magyar Nemzet, dass Interkontinentalreisen in diesem Jahr nicht zu erwarten seien, dass aber der Binnentourismus und Reisen in die Nachbarländer wahrscheinlich wieder zunehmen würden – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Die Sicherheit werde das oberste Anliegen der Touristen sein, sagte er in dem am Dienstag veröffentlichten Interview. Dienstleistungen, die sichere Bedingungen schaffen, werden eine Rückkehr der Gewohnheit erleben, fügte er hinzu. Er sagte, der Tourismus auf dem Lande kehre jetzt zurück. Die MTÜ-Agentur startet im Juni eine öffentliche Werbekampagne zur Förderung des Inlandstourismus, fügte er hinzu. Der Tourismus machte 13% des ungarischen BIP im Jahr 2019 aus, stellte er fest. Zehntausende von kleinen und mittleren Unternehmen in ungarischem Besitz in diesem Sektor sichern den Lebensunterhalt von rund 400.000 Menschen.

Guller sagte, die Regierung habe schnell reagiert, indem sie dem ungarischen Tourismus einen Rettungsring zugeworfen habe, mit Maßnahmen wie der Senkung verschiedener Steuern und Abgaben und der Einführung eines Moratoriums für die Rückzahlung von Darlehen bis Ende des Jahres. Das Engagement des Sektors gegenüber den Banken in Form von Kapitalschulden und Zinszahlungsverpflichtungen beläuft sich auf rund 500 Milliarden Forint (1,4 Milliarden Euro), sagte er.

Auch die Aussetzung der Tourismussteuer und eine starke Erhöhung des Betrags, den die Beschäftigten mit ihren Szép Cards für Sachleistungen ausgeben können, sowie verschiedene Darlehensprogramme würden den Sektor wirksam dabei unterstützen, die Krise zu überstehen, fügte er hinzu.