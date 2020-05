Einschränkungen in Budapest wurden um Mitternacht aufgehoben

In Übereinstimmung mit der Ankündigung von Ministerpräsident Viktor Orbán wurden die in Budapest wegen des neuartigen Coronavirus verhängten Ausgangssperren ab Sonntagabend um Mitternacht aufgehoben, sagte Gergely Gulyás, der Leiter des Büros des Ministerpräsidenten, gegenüber dem öffentlich-rechtlichen Nachrichtensender M1 – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Gergely Gulyás sagte, dass die Regeln zur Lockerung der Ausgangssperre, die auf dem Land ab dem 4. Mai 2020 in Kraft getreten sind, auch in der Hauptstadt in Kraft treten werden, aber die sozialen Distanzierungsmaßnahmen werden weiterhin gelten. Der Stabschef dankte den Bürgern von Budapest für die disziplinierte Einhaltung der Ausgangssperre über einen so langen Zeitraum, warnte aber davor, dass die Einhaltung der jetzt in Kraft tretenden weniger strengen Maßnahmen ebenso wichtig sei. Er bestätigte, dass die Regierung bei unverändertem Verlauf der Epidemie Ende Mai das Parlament bitten wird, die Sondergenehmigung zu beenden, die ihm zu Beginn des Ausnahmezustands erteilt wurde.

Gulyás sagte, dass die Regierung die Restriktionen in der Hauptstadt nur zwei Wochen nach den Restriktionen auf dem Land aufgehoben habe, weil sich die Coronavirus-Fälle und die Todesfälle auf Budapest konzentrierten. In den letzten Tagen überstieg jedoch die Zahl der Menschen, die sich von der Krankheit erholten, bei weitem die Zahl der Neuinfektionen, so dass die Zahl der aktiven Fälle deutlich zurückgegangen ist, obwohl sich die meisten Covid-19-Fälle immer noch in der Hauptstadt befinden, fügte er hinzu.

Er sagte, die Regierung habe alle konsultiert, darunter Bürgermeister, Virologen und Ärzte, um eine verantwortungsvolle Entscheidung treffen zu können. Gulyás sagte, dass das Tragen einer Maske in Geschäften und öffentlichen Verkehrsmitteln in Budapest weiterhin Pflicht sei, um die Ausbreitung der Infektion zu verhindern. Öffentliche Bereiche, Parks und Spielplätze im Freien können ab Montag besucht werden.

Er fügte hinzu, dass es Menschen über 65 Jahren weiterhin erlaubt sein wird, Lebensmittelgeschäfte, Drogerien und Apotheken zwischen 9 Uhr morgens und mittags und allen anderen während der übrigen Öffnungszeiten zu besuchen, aber die Gemeinden haben das Recht, unterschiedliche Regeln für die Öffnungszeiten von Märkten festzulegen. Ab Montag dürfen alle Geschäfte und Dienstleistungsanbieter öffnen, und bei Restaurants, Cafés und Bars können die Außenbereiche und Terrassen in der Hauptstadt geöffnet werden. Freibäder, Museen und der Zoo können wieder für Besucher geöffnet werden.

Religiöse Gottesdienste, Hochzeiten und Beerdigungen, an denen bis zu 200 Personen teilnehmen, werden ab dem 1. Juni außerhalb der Hauptstadt und nach dem 15. Juni in Budapest erlaubt sein, sagte Gulyás und fügte hinzu, dass Familienveranstaltungen auch in Hotels und Restaurants abgehalten werden können. Er sagte auch, dass Cateringfirmen von Montag bis zum 1. September keine Gebühr für die Nutzung öffentlicher Plätze für ihre Terrassen zahlen müssen, da sie große Verluste erlitten haben.

Die Universitäten können ab Montag in Budapest wieder geöffnet werden, doch dazu sei überall die Entscheidung des Rektors erforderlich, sagte Gulyás und fügte hinzu, dass es nach wie vor verboten ist, Studentenwohnheime zu besuchen.