Agrarministerium fordert Schutz der Wettbewerbsfähigkeit der Landwirte

Landwirtschaftsminister István Nagy hat in einem Schreiben an die EU-Kommissarin für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit davor gewarnt, dass die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Landwirte nicht durch die europäischen Tierschutz- und Pflanzenschutzvorschriften, die als „Farm to Fork“-Strategie bezeichnet werden, beeinträchtigt werden sollte – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





In seiner Antwort an Stella Kyriakides bezüglich der Umsetzung der Vorschriften durch Ungarn stellte der Minister fest, dass die Landwirte während der Coronavirus-Epidemie bewiesen hätten, dass die Landwirtschaft die Versorgung der EU-Bevölkerung mit sicheren Lebensmitteln garantiert habe, so das Landwirtschaftsministerium in einer Erklärung. „Dies ist für uns alle von großem Wert und wir müssen es schützen“, schrieb er.

Nagy sagte, er stimme zu, dass die Landwirtschaft den Klimawandel berücksichtigen müsse, doch sollten die Akteure des Sektors dies als Chance und nicht als lästige Bürde betrachten. Er sagte, neue Regeln sollten angemessen berücksichtigt werden und die Ziele sollten auf realistischen Bedingungen und relevanten Auswirkungsstudien basieren, hieß es in der Erklärung. Die europäische Landwirtschaft solle ermutigt werden, nachhaltiger zu werden und gleichzeitig ihre Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten, schrieb der Minister.

Die Umsetzung der Bestimmungen des europäischen Green Deal wird weitgehend vom Umfang des Budgets der Gemeinsamen Agrarpolitik abhängen. „Wir können nicht erwarten, dass die EU-Landwirte immer mehr Aufgaben erfüllen und gleichzeitig ihre Subventionen reduzieren“. Ehrgeizigen grünen Zielen müsse ein ebenso ehrgeiziges Budget gegenüberstehen, schrieb er.

Die Ziele der Europäischen Kommission, schrieb der Minister, könnten die europäische Landwirtschaft gefährden und gleichzeitig den Weg für billige Produkte von außerhalb der EU ebnen, die nicht nachhaltig produziert werden und große Umweltschäden verursachen. Keine internationalen Standards, die die Landwirte in Drittländern zur Einhaltung von Umwelt- und Klimaschutzvorschriften zwingen, kämen auch nur annähernd an die Strenge der europäischen heran, schrieb Nagy in seinem Brief.