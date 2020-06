Ungarn ist Top-Investitionsstandort in der Region

Ungarn ist der beste Ort für Investitionen in der Region, so das amerikanische Magazin „Site Selection“, das dem Land zum dritten Mal in Folge den Spitzenplatz in seiner globalen Rangliste „Best to Invest“ verliehen hat – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Die Rangliste zeigt, dass Investoren auf Ungarn und das „Talent und die harte Arbeit“ der Ungarn vertrauen, sagte Tamás Menczer, Staatssekretär des Außenministeriums. Die ungarische Investitionsagentur, die im vergangenen Jahr 101 Investitionen in das Land steuerte und 13.500 Arbeitsplätze schuf, wird als beste Agentur der Region aufgeführt, fügte er hinzu.