3.892 registrierte Infektionen in Ungarn

Ein älterer Patient mit Grunderkrankungen ist in den vergangenen 24 Stunden gestorben, wodurch die Gesamtzahl der Todesfälle auf 527 gestiegen ist, während die registrierten neuartigen Coronavirus-Infektionen in Ungarn um fünfzehn auf 3.892 zugenommen haben, informierte koronavirus.gov.hu am Montagmorgen – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





2.156 ins Krankenhaus eingewiesene Patienten haben sich vollständig erholt. Die Zahl der aktiven Infektionen liegt bei 1.209. Insgesamt seien 41% der aktiven Fälle, 59% der Todesfälle und 48% der vollständigen Genesung in Budapest zu verzeichnen, teilte die Website mit. Insgesamt 417 Covid-19 Patienten werden im Krankenhaus behandelt, 25 davon an Beatmungsgeräten.

Insgesamt befinden sich 11.226 in offizieller häuslicher Quarantäne. Die Zahl der durchgeführten Tests beläuft sich auf 187.965. Die Regierung erklärt, dass das Ziel darin besteht, das normale Leben nach einem strikten Zeitplan wieder aufzunehmen, und fordert die Bürger auf, die allgemeinen Vorsichtsmaßnahmen zu befolgen. Budapest (1.848 Personen) weist die höchste Zahl an Infektionen auf, gefolgt vom Komitat Pest (554), dem Komitat Fejér (341) und Komárom-Esztergom (262). Das Komitat Békés (11) hat die niedrigste Zahl.

Bei einer regelmäßigen Pressekonferenz des für die Epidemiebekämpfung zuständigen operativen Ausschusses am Wochenende sagte Vorstandsmitglied Tibor Lakatos, dass die ungarische Regierung die Beschränkungen für ungarische Staatsbürger, die ab Samstag aus Bulgarien zurückkehren, aufheben werde. Reisende aus Rumänien und der Ukraine müssten sich noch immer einer 14-tägigen häuslichen Quarantäne unterziehen, sagte Lakatos. Lakatos warnte, dass die Epidemie noch nicht vorbei sei, und forderte die Ungarn auf, während der Ferien und auf Inlandsreisen weiterhin auf soziale Distanzierung zu achten.

In einem Gespräch mit dem öffentlich-rechtlichen Nachrichtensender M1 am Wochenende sagte der Chefepidemiologe János Szlávik, dass die Verbreitung des neuartigen Coronavirus in Ländern, die den BCG-Impfstoff seit Jahrzehnten verabreichen, weniger aggressiv gewesen zu sein scheint. Mehrere Länder, darunter Australien, untersuchen derzeit den Zusammenhang zwischen dem BCG-Impfstoff gegen Tuberkulose (TB) und der milderen Ausbreitung des Virus, sagte er.

Unterdessen berichtete der Direktor des infektiologischen Instituts des Budapester Krankenhauszentrums Südpest der Website novekedes.hu, dass vier Coronavirus-Patienten derzeit mit dem Blutplasma von genesenen Patienten behandelt werden. István Vályi-Nagy teilte der Nachrichtenseite mit, dass sich die Blutplasmabehandlung in der experimentellen Phase befinde, ohne dass ein streng festgelegtes Protokoll eingehalten werde. Die vier Patienten seien in einem stabilen Zustand, sagte er.