Ungarn: Zehn neue Coronavirus-Infektionen – keine Todesfälle

Die Zahl der registrierten neuartigen Coronavirus-Infektionen in Ungarn stieg in den vergangenen 24 Stunden um zehn auf 4.155, während keine Patienten starben, informierte koronavirus.gov.hu – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Insgesamt sind 585 Menschen gestorben und 2.692 haben sich erholt, während die Zahl der aktiven Infektionen bei 878 liegt. Insgesamt befinden sich 1.783 Menschen in offizieller Hausquarantäne, und 274.945 Tests wurden durchgeführt. Es befinden sich 169 Coronavirus-Patienten im Krankenhaus, von denen neun an einem Beatmungsgerät angeschlossen sind. 38% der aktiven Infektionen, 60% der Todesfälle und 48% der Genesungen haben in Budapest stattgefunden.

Die Gefahr einer Epidemie ist nicht verschwunden, und der Stand der medizinischen Bereitschaft ist nach Angaben der Website weiterhin gegeben. Das Tragen einer Gesichtsmaske ist in Geschäften und in öffentlichen Verkehrsmitteln Pflicht. Budapest hat die höchste Zahl von Infektionen (1.978), gefolgt vom Komitat Pest (624) und den Komitaten Fejér (377), Komárom-Esztergom (307) und Zala (272). Das Komitat Békés (13) hat die wenigsten Infektionen.