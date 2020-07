Zusammenarbeit von Politik und Wissenschaft ist im Interesse Ungarns

Die Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Politik liegt im Interesse Ungarns, und die Kommunikation sollte in beide Richtungen erfolgen, sagte Tamás Freund, der neu gewählte Präsident der Ungarischen Akademie der Wissenschaften (MTA) – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Freund versprach auf einer Online-Pressekonferenz, Spitzenleistungen in allen Arbeitsbereichen unabhängig von der politischen Zugehörigkeit zu respektieren. Vielfalt sei der Schlüssel zum Fortschritt, sagte er und fügte hinzu, dass ein Akademiker, der die Welt anders sehe, nicht unbedingt ein schlechter Wissenschaftler sei. Er fügte jedoch hinzu, dass eine akademische Debatte und ein Wettbewerb unter den besten Wissenschaftlern des Landes stattfinden sollte. „Es gibt Raum für Kritik an der Regierung, aber sie sollte von exzellenten Wissenschaftlern im Interesse des Landes auf einer strikt professionellen Basis geführt werden“. Die MTA sei ein „nationaler Schatz“, sagte Freund. Eine gegenseitig vorteilhafte Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Politik sei der Schlüssel für die Entwicklung des Landes, sagte er.

Auf eine Frage antwortete Freund, er strebe eine Wiedereingliederung des Forschungsnetzwerks der Akademie in die MTA an, die im vergangenen Jahr von der Institution getrennt wurde. Seine erste Aufgabe sei jedoch der Aufbau einer „Arbeitsbeziehung und gegenseitigen Vertrauens“ mit der Regierung. Freund wurde bei der 193. Mitgliederversammlung der Akademie, die am Dienstag endete, in einer 24-stündigen Online-Abstimmung gewählt. Er erhielt 58,5% der Stimmen.