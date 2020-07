Molekularer Wasserstoff für die Gesundheit

Wasserstoff ist ein farbloses, geruchloses und geschmackloses Gas. Heute weiß man, dass molekularer Wasserstoff sehr wichtig für unsere Gesundheit ist. Untersuchungen zeigen, dass die medizinische Verwendung von Wasserstoff für die Behandlung von Erkrankungen sehr erfolgversprechend ist. Insbesondere gilt das bei Entzündungen, Stoffwechselstörungen, Hautproblemen, neurologischen Erkrankungen, Rheuma und Diabetes. Desweiteren wird molekularer Wasserstoff zur Behandlung von Zellschäden, die durch oxydativen Stress entstanden sind, wirksam eingesetzt. Präventiv verwendet, kann Wasserstoff einen Beitrag zur Erhaltung der Gesundheit leisten.





Bei Stoffwechselprozessen entstehen so genannte freie Radikale, die dazu neigen, Zellen zu schädigen, um ein chemisches Gleichgewicht zu erreichen. Die Rolle von Antioxidantien in diesem Prozess besteht darin, die durch freie Radikale verursachten Schäden zu „neutralisieren“. Molekularer Wasserstoff hat sich als wirkungsvolles und einfach anzuwendendes Antioxidationsmittel erwiesen, der die Selbstheilungsprozesse des Körpers unterstützt. H2 kann als Gas eingeatmet, durch Infusionen verabreicht werden oder man kann Bäder in H2-angereichertem Wasser nehmen. Die einfachste und kostengünstigste Methode ist das Trinken von H2-angereichertem Wasser.

Ich empfehle Ihnen dazu den H2-gO Hydrogen Water Generator, den ich selbst verwende. H2-gO ist ein neues tragbares Gerät, das es Ihnen erlaubt, in kurzer Zeit und überall Trinkwasser mit Wasserstoffgas anzureichern. Das neuartige Gerät ist im Vergleich zu seinen Mitbewerbern aufgrund seiner Wartung, einfachen Handhabung und seines Designs wirklich außergewöhnlich.

Hauptmerkmale:

– Der Redoxpotentialwert des fertigen Wassers beträgt -150 / -350 mV, was einen extrem hohen Antioxidationswert darstellt.

– Ein Upload kann bis zu 50 Programme ausführen.

– Die Akkulaufzeit beträgt min. 150 Aufladungen, d.h. 4500 – 7500 Programme.

– Der Generator arbeitet sehr schnell, er reichert das Wasser in 3 Minuten an.

– Dank des Glasdesigns ist er sehr hygienisch und leicht zu reinigen, sowie BPA-frei.

Der praktische H2-gO Hydrogen Water Generator in Form eines Bechers ist auch jenen zu empfehlen, die viel unterwegs sind oder einen kleineren Haushalt haben.

Bestellen Sie noch heute Ihren neuen H2-gO Hydrogen Water Generator, weil Wasserstoff ein sehr wirksames Antioxidans zur Beseitigung freier Radikale ist. Von vielen Ärzten und Heilpraktikern wird empfohlen, nur wasserstoffbehandeltes Wasser zu trinken, aber schon ein Glas täglich ist sehr förderlich für die Gesundheit.

