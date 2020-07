Pandemischer Einbruch des Passagieraufkommens bringt Wizz Air in die roten Zahlen

Die ungarische Billigfluggesellschaft Wizz Air verbuchte im ersten Quartal ihres am 1. April begonnenen Geschäftsjahres einen Verlust von 108 Millionen Euro, wie ein an der Londoner Börse, an der die Aktien des Unternehmens notiert sind, veröffentlichter Bericht zeigt – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Die Passagierzahlen sanken um 93,2% auf 707.184, während die Auslastung um 38,2 Prozentpunkte auf 55,5% zurückging. Die Einnahmen sanken um 86,9% auf 90,8 Millionen. Die Ticketeinnahmen gingen um 92,2% auf 29,4 Millionen Euro und die Nebeneinnahmen um 80,3% auf 61,4 Millionen Euro zurück.

József Váradi, CEO von Wizz Air, sagte, dass die Fluggesellschaft „auch nach dem ersten Quartal eine starke Markt- und Liquiditätsposition beibehält“, und bemerkte, dass sie Ende Juni mit rund 70% der Kapazität operierte, verglichen mit durchschnittlich 11,5% im ersten Quartal, und dass sie am Ende des Quartals über einen Kassenbestand von rund 1,6 Milliarden Euro verfügte.