Regierung plant Zuschüsse für kleine Unternehmen in unterentwickelten Regionen

Ungarns Regierung plant, im Januar ein Zuschussprogramm zu starten, das bis zu 70% der Investitionskosten von KMU in unterentwickelten Regionen unterstützt, sagte der Staatssekretär für Wirtschaftsstrategie und Regulierung László György – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Zuschüsse zwischen 2 Millionen Forint und 10 Millionen Forint werden für Unternehmen in 1.202 Ortschaften in ausgewiesenen „freien Wirtschaftszonen“ zur Verfügung stehen, während Zuschüsse bis zu 60 Millionen Forint in 162 „konvergierenden Siedlungen“ zur Verfügung stehen werden. Das Geld steht Unternehmen in allen Sektoren, einschließlich Handel, Dienstleistungen und Bauwesen, zur Verfügung. Es kann für Lohnkosten oder Mitarbeiterschulungen sowie für Ausrüstung, Maschinen, Immobilienentwicklungen oder IT-Upgrades verwendet werden. Das Ministerium hat die Öffentlichkeit bereits aufgefordert, sich zu diesem Programm zu äußern.