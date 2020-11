Söder für Frauenquote in Dax-Vorständen

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) spricht sich für eine Frauenquote in Vorständen von Dax-Unternehmen aus.

«Ich bin für die Frauenquote. Ich bin übrigens auch dafür – das sage ich hier sehr deutlich – dass wir bei den Gesetzen, die jetzt in Berlin gemacht werden mit Vorständen, dass wir uns da jetzt noch mal einen Ruck geben und das dann auch vernünftig umsetzen müssen», sagte er nach Angaben der «Zeit» am Dienstagabend bei einer digitalen Veranstaltung der Wochenzeitung.

Das Argument, man könne «nicht vorschreiben, ob in einem

Dax-Vorstand eine Frau ist», überzeuge ihn nicht, sagte der CSU-Chef demnach. «Es gibt hoch qualifizierte Männer und Frauen in unserem Land und genauso viele Frauen wie Männer, die diese Jobs locker machen können. Also das überzeugt mich nicht. Ich denke, wir müssen ein Signal setzen, weil es auch eine Vorbildfunktion für die vielen jungen Frauen in unserem Land hat.»

Union und SPD hatten im Koalitionsvertrag Verbesserungen beim Gesetz zu Frauen in Führungspositionen verabredet. Nach Differenzen hatten die Spitzen der Koalition im Sommer die Einsetzung einer Arbeitsgruppe beschlossen.

Anfang des Jahres hatten Bundesfrauenministerin Franziska Giffey und Justizministerin Christine Lambrecht (beide SPD) einen Gesetzentwurf vorgelegt. Demnach ist die Ausweitung der Frauenquote für Aufsichtsräte geplant und eine Vorgabe, dass in rein männliche Unternehmens-Vorstände mit mindestens vier Mitgliedern künftig eine Frau nachrücken soll, wenn ein Platz frei wird. Die unionsgeführten Ministerien hatten dem laut Giffey aber nicht zugestimmt.

Lambrecht zeigte sich nun erfreut über Söders Aussagen – sie mahnte aber zugleich: «Wohlfeile Lippenbekenntnisse reichen aber nicht aus.» Nicht nur Söder, sondern auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hätten sich inzwischen offen für eine Frauenquote in Vorständen gezeigt – und trotzdem komme das von den SPD-Ministerinnen vorgelegte Gesetz nicht voran. «Wenn Söder und Merkel es ernst meinen, müssen den Worten jetzt endlich auch Taten folgen: Die Union darf hier nicht länger auf der Bremse stehen», forderte Lambrecht.

Knapp jeder dritte Aufsichtsratsposten in den 188 größten börsennotierten deutschen Unternehmen war nach einer Auswertung der Organisation «Frauen in die Aufsichtsräte» (Fidar/Stand Mitte Januar 2020/aktualisiert Ende April 2020) zuletzt mit einer Frau besetzt. In den Vorständen dominierten die Männer mit fast 90 Prozent.

Der Dax ist der bedeutendste deutsche Aktienindex. Er gibt die Wertentwicklung der 30 größten und liquidesten Unternehmen des deutschen Aktienmarktes wieder und repräsentiert den Großteil der Marktkapitalisierung börsennotierter Aktiengesellschaften in Deutschland.