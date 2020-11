Ungarn: 99 Patienten gestorben, Zahl der Covid-19-Infektionen um 4290 gestiegen

99 Covid-Patienten, zumeist ältere Menschen, die an einer Vorerkrankung litten, sind in den vergangenen 24 Stunden gestorben, und die Coronavirus-Infektionen in Ungarn sind um 4.290 auf 156.949 angestiegen, informierte koronavirus.gov.hu am Mittwoch – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Insgesamt sind seit dem Auftreten des Coronavirus in Ungarn 3.380 Covid-Patienten gestorben, während 34.846 Menschen sich wieder erholt haben. Gegenwärtig gibt es 118.723 aktive Infektionen und 7.499 Patienten befinden sich im Krankenhaus, 581 an Beatmungsgeräten. 35.804 Personen befinden sich in offizieller häuslicher Quarantäne, während die Zahl der Tests bei 1.409.651 liegt. Die meisten Infektionen wurden in Budapest (37.222) registriert, gefolgt vom Komitat Pest (20.385) und den Komitaten Győr-Moson-Sopron (11.032), Borsod-Abaúj-Zemplén (9.026), Szabolcs-Szatmár-Bereg (8.480) und Hajdú-Bihar (8.086). Das Komitat Tolna hat die wenigsten Infektionen (2.093).

Am 10. November verlängerten die Gesetzgeber die Sondervollmachten der Regierung um 90 Tage und erlaubten der Regierung, die Anwendung einiger Gesetze auszusetzen, von gesetzlichen Bestimmungen abzuweichen und andere außerordentliche Maßnahmen per Dekret zu ergreifen. Eine wichtige neue Regel ist, dass an öffentlichen Plätzen in Ortschaften mit mehr als 10.000 Einwohnern Gesichtsmasken getragen werden müssen, wobei es den örtlichen Bürgermeistern überlassen bleibt, zu entscheiden, auf welche Plätze diese Regel Anwendung findet.

Neben anderen Maßnahmen, die vor kurzem eingeführt wurden: Schulklassen ab der achten Klasse sowie Universitäten halten nun Unterricht und Vorlesungen online ab. Außerdem gilt eine Ausgangssperre zwischen 20.00 Uhr und 5.00 Uhr morgens, und Arbeiten, die außerhalb des Hauses ausgeführt werden, müssen begründet werden.

Mit Ausnahme von Apotheken und Tankstellen können Geschäfte bis 19 Uhr geöffnet sein. Friseure und Masseure müssen die allgemeinen Sperrstundenregeln beachten. Restaurants dürfen nur Essen zum Mitnehmen anbieten, während Hotels keine Touristen bewirten dürfen, sondern nur Gäste, die aus geschäftlichen, wirtschaftlichen oder Bildungsgründen einreisen.

Sportveranstaltungen müssen ohne Zuschauer stattfinden. Auch Freizeiteinrichtungen wie Fitnessstudios, Hallenbäder, Museen, Bibliotheken, Kinos, Zoos und Eislaufbahnen müssen ihre Dienstleistungen einstellen. Veranstaltungen, einschließlich kultureller Veranstaltungen und Weihnachtsmärkte, können nicht im Rahmen der Sonderregelungen durchgeführt werden. Familien- und private Veranstaltungen einschließlich Geburtstagsfeiern können mit maximal zehn Teilnehmern durchgeführt werden. Beerdigungen können in Anwesenheit von höchstens 50 Personen durchgeführt werden.

Die Regierung hat die Religionsgemeinschaften aufgefordert, dafür zu sorgen, dass ihr Verhalten während der Gottesdienste mit den allgemeinen Sicherheitsvorschriften für Coronaviren in Einklang steht. Seit Montag helfen Soldaten der Polizei bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben in öffentlichen Bereichen. Außerdem wurden Soldaten in 93 Krankenhäusern in ganz Ungarn eingesetzt, um dem Personal zu helfen.